Эксперт объяснил напряжённые отношения Путина и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель воспринимает президента России Владимира Путина прежде всего как бывшего сотрудника КГБ, который предпочёл укрепление государственности в ущерб развитию демократических институтов. Об этом сообщил директор программ РФ и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар. Его слова приводит Lenta.ru.

Он подчеркнул, что отношения Путина и Меркель всегда отличались достаточно большим негативизмом и недоверием. Вина лежит как на главе Германии, так и на российском лидере. Эксперт отметил, что Меркель многое сделала для ухудшения отношений с Путиным.

Она постоянно говорила, что он прежде всего человек из КГБ. А когда Владимир Владимирович выступал в бундестаге с речью об окончании холодной войны, она, как глава оппозиции, призывала не верить «бывшему кагэбэшнику», — вспомнил Рар.

Эксперт напомнил, что Путин также принимал неоднозначные шаги. Однажды он выпустил собаку в общую комнату, зная, что Меркель очень боится этих животных.

В то же время политолог заметил, что отношения двух лидеров остаются конструктивными. Со временем Меркель поняла, что от Путина ей никуда не деться. Она стала пытаться договариваться и искать диалог с российским президентом.

Ранее сообщалось, что биограф канцлера Германии Ангелы Меркель Ральф Боллман издал книгу-биографию политика, где рассказывается о ругани между ней и президентом России Владимиром Путиным во время телефонных переговоров по украинскому кризису в 2014 году.