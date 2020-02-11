https://static.news.ru/photo/04841802-4cb6-11ea-baf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты потратят несколько десятилетий на обновление стратегических ядерных сил (СЯС), заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, данная задача требует упорного и кропотливого труда, поэтому американские СЯС будут находится в текущем виде и составе довольно продолжительное время.

При этом мы знаем, что планируется их поэтапная модернизация: это разработка нового подводного стратегического ракетоносца, появление нового американского стратегического бомбардировщика и так далее, — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что существующий стратегический баланс между США И Россией не будет сломлен, добавив, что российская сторона уже провела перевооружение своих ядерных сил — в ближайшие годы количество новых носителей составит почти 100% по всем видам триады.

Коротченко назвал заявления Трампа «популистскими» и призвал относиться к ним «спокойно», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что никакие программы и финансовые средства Соединённых Штатов, которые нацелены на сдерживание России, не сработают.