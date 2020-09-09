Эксперт допустил введение США санкций против Белоруссии из-за Колесниковой

https://static.news.ru/photo/8f2afdf0-f26e-11ea-a867-fa163e074e61_660.jpg Фото: kalesnikava/instagram.com

Власти США могут ввести санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. Такого мнения придерживается программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По его словам, правовой механизм введения ограничений против Белоруссии существует в США с 2006 года. Он представляет собой президентский указ, который позволяет объявить чрезвычайное положение по ситуации в Белоруссии и использовать санкции.

Эксперт полагает, что Вашингтон может ввести точечные визовые ограничения в отношении лиц, которые причастны к ситуации с Колесниковой, а также санкции против ряда белорусский предприятий. Ранее они уже были введены в отношении 10-12 крупные компаний Белоруссии, которые внесены в чёрный список Минфина США, но в конце 2019 года заморожены.

Сейчас американцы могут сделать несколько шагов. Первое, разморозить эти санкции, то есть отменить генлицензию, которая существует против крупных предприятий (Белоруссии). Второе, они могут оставить эту генлицензию, но ввести новые санкции против каких-то лиц белорусских, которых они считают причастными к тому, что там сейчас происходит, — пояснил эксперт РИА Новости.

Тимофеев также добавил, что американские санкции против Минска могут появиться одновременно с европейскими.

7 сентября КС оппозиции сообщил, что Колесникова, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «похищении» Колесниковой и попытка насильственно выдворить её за границу республики вызвали у него обеспокоенность. Он отметил, что в Белом доме рассматривают возможность введения санкций против Белоруссии в связи с произошедшим.