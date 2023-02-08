Экс-советник Пентагона увидел конец власти Зеленского Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не хотят признавать конец киевского режима

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил о том, что власти Украины отчаялись и приступили к вербовке несовершеннолетних в ВСУ. При этом США отказываются это признавать. Своим видением ситуации бывший военный поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Множество доказательств реальной мобилизационной обстановки публикуется огромным количеством украинцев. Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит <...>. Этот режим подходит к концу. На самом деле, — заявил Макгрегор.

При этом он предположил, что ни один из политиков США, которые принимают «хоть какие-либо решения», не признают последнего факта, в связи с чем актуальный вопрос замалчивается.

Макгрегор также заявил, что Штаты вышли из холодной войны процветающим государством, которому удалось избежать глобального противостояния — и это было целью страны на протяжении 40 лет. Однако теперь всего за год Вашингтон потерпел поражение в прокси-войне на Украине и стоит на пороге потенциального конфликта с Москвой.

Это нехорошо. Мы не признаем своей ошибки, никто не скажет, что был неправ, — резюмировал бывший военный.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что Украина с момента начала специальной операции потеряла 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что, вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение. Он добавил, что США значительно ухудшат ситуацию на Украине поставками дальнобойных снарядов.

В свою очередь американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины (ВСУ) готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными.