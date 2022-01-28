Экс-советник Джорджа Буша рассказал, почему расширялось НАТО

Экс-советник Джорджа Буша — младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм заявил, что США расширяли НАТО в 1990-е годы, когда Россия была слабой. Теперь она таковой не является, отметил он в статье, опубликованной в National Interest.

Именно поэтому Вашингтон уже не может игнорировать интересы Москвы, чьё влияние на международной арене заметно выросло, рассказал экс-советник.

Реальность, которую оппоненты компромисса с Москвой не могут игнорировать, такова: Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы, когда Соединённые Штаты начали расширение НАТО. Сегодня её модернизированные вооружённые силы — самые мощные в Европе, что означает невозможность пренебрегать интересами России, как это было ранее, — пояснил автор публикации.

Грэм считает, что США следует пойти на уступку России в вопросе о НАТО. Следует ввести мораторий, который на время отложит принятие в Альянс новых членов, в том числе Украины.

Это решение будет осуждено как малодушное теми, кто всё ещё лелеет иллюзии об «однополярном мире», твердит о слабости России, порицает её за угрозы или ссылается на нерушимые международные нормы, которые якобы неприкосновенны — независимо от того, что США нарушили некоторые из них за последние 20 лет, — подчеркнул профессор.

Ранее стало известно, что США следует пойти на уступку России в вопросе Украины и Грузии, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли. Вашингтон должен пообещать Москве, что эти два государства не получат членства в НАТО. Украине лучше пойти путём Австрии, получившей после Второй мировой войны нейтральный статус. Он не навредил бы Западу и при этом устранил бы опасения, высказываемые Москвой, считает Дейли.