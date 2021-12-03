Обвиняемого в шпионаже на РФ могут экстрадировать из ФРГ в Британию

Бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида С., обвиняемого в шпионаже в пользу России, могут экстрадировать в Британию. Власти Германии рассматривают соответствующий запрос британского правительства, направленный в прокуратуру Бранденбурга. Решение об экстрадиции пока не принято, однако возражений со стороны руководства ФРГ не ожидается, пишет Der Spiegel.
О задержании британца
По данным следователей, британский подданный осуществлял свою деятельность как минимум с ноября 2020 года.
В посольстве РФ в Берлине заявляли, что российское диппредставительство не располагает какой-либо информацией по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 21 ноября 66-летнего гражданина страны, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Вину он не признаёт. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.