Обвиняемого в шпионаже на РФ могут экстрадировать из ФРГ в Британию

Бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида С., обвиняемого в шпионаже в пользу России, могут экстрадировать в Британию. Власти Германии рассматривают соответствующий запрос британского правительства, направленный в прокуратуру Бранденбурга. Решение об экстрадиции пока не принято, однако возражений со стороны руководства ФРГ не ожидается, пишет Der Spiegel.

О задержании британца стало известно 11 августа. В доме и на рабочем месте подозреваемого были проведены обыски, он был помещён под арест. Как утверждает германская сторона, мужчина «по крайней мере один раз» переправил представителю российской спецслужбы некие документы, полученные в рамках профессиональной деятельности, в обмен на неустановленную сумму денег.

По данным следователей, британский подданный осуществлял свою деятельность как минимум с ноября 2020 года.

В посольстве РФ в Берлине заявляли, что российское диппредставительство не располагает какой-либо информацией по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 21 ноября 66-летнего гражданина страны, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Вину он не признаёт. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.