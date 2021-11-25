В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали гражданина страны, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, сообщается на сайте ABW. Задержание 66-летнего мужчины произошло ещё 21 ноября. Он арестован на три месяца. Вину подозреваемый не признаёт.

<...> задержанный 66-летний гражданин Польши подозревается в инициировании шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим человеком, ранее арестованным по делу, которое ведёт Агентство внутренней безопасности. Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность российской разведки [ФСБ] и действовал в ущерб интересам Республики Польша, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого задержали 21 ноября в Варминско-Мазурском воеводстве. В ходе обыска в его доме были найдены предметы и документы, которые приобщили к делу как вещественные доказательства. Мужчина арестован на три месяца. Вину он не признаёт. В сообщении также добавляется, что большая часть материалов расследования засекречена.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 1 статьи 130 Уголовного кодекса страны, подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Болгарии обвинения в шпионаже предъявили группе действующих и отставных военных. По мнению Военной прокуратуры, они работали на Россию. В числе подозреваемых есть и высокопоставленный чиновник Службы военной разведки. Он, по версии следствия, окончил московскую школу военной разведки ГРУ и возглавлял группировку.