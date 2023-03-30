Экс-разведчик США Риттер предсказал неизбежный разгром ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне СВО

Поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно, такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Red Pilled TV. По его словам, украинские войска ничего не смогут сделать, чтобы помешать РФ разгромить их.

Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить, — сказал Риттер.

Отставной морпех отметил, что поражение Украины будет для Вашингтона ударом «лицом в грязь». Риттер указал на то, что США поддерживают Украину, однако это ей не поможет. Фактическое поражение для Киева станет для США «политическим поражением», добавил он.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикард заявил, что США терпят поражение в геополитическим покере с Россией и Китаем. По его словам, в мире есть только три сверхдержавы — США, Россия и Китай — и встреча глав двух из них была не просто очередными переговорами на высшем уровне. Он назвал ее «вечеринкой в честь нового мирового порядка», который оттесняет США на обочину.