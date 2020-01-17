https://static.news.ru/photo/377b4cfc-39c0-11ea-9f36-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Paula Acunzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал возможных кандидатов на пост главы государства.

Речь идёт об экс-министре экономики Луисе Арсе, вице-президенте шести федераций производителей коки Андронико Родригесе и двух бывших министрах иностранных дел Диего Пари и Давиде Чокеуанке.

Все они являются членами возглавляемого Моралесом «Движения к социализму». Экс-президент сообщил в Twitter, что провёл встречу с потенциальными кандидатами, в ходе которой было подписано соглашение о единстве и укреплении партии.

Мы договорились поддерживать крепкое единство нашего политического движения, чтобы продвигать наше единое предвыборное предложение, которое отвечает интересам народа, — говорится в тексте документа, который был приложен к сообщению.

Моралес также опубликовал фото с возможными преемниками, отметив, что Родригес не смог присутствовать «по соображениям безопасности».

Hoy, en Buenos Aires, en reunión con los hermanos precandidatos, hemos firmado el Acuerdo por la unidad y el fortalecimiento del MAS-IPSP. #VolveremosYSeremosMillones pic.twitter.com/1fxBul3E3i — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 17 января 2020 г.

Кандидаты на посты президента и вице-президента Боливии будут определены «Движением к социализму» 19 января.

На президентских выборах в Боливии в октябре 2019 года Моралес получил большинство голосов. Однако его соперник Карлос Меса отказался признавать итоги голосования. Его сторонники начали акции протеста, вынудившие Моралеса покинуть пост президента и страну. Он получил убежище в Мексике, а затем перебрался в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента в рамках уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма.