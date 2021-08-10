Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон уличён в коррупции

Экс-премьер Соединённого королевства Дэвид Кэмерон лоббировал интересы компании Greensill в правительстве, будучи сотрудником фирмы, что противоречит законодательству. Об этом сообщает The Times.

Дэвид Кэмерон в правительственном комитете неоднократно выступал за предоставление компании кредитов. Источники издания утверждают, что политик является советником фирмы и был прямо заинтересован в определённых решениях руководства страны. Экс-премьер отрицает данный факт и то, что он получает финансовое вознаграждение за свои услуги лоббиста. По ряду свидетельств, ему заплатили порядка семи миллионов фунтов стерлингов незадолго до объявления банкротства Greensill.

Правительство Великобритании обвинялось в факте завышения статистических данных о помощи нуждающимся странам, когда Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра. Руководство страны приписало себе спасение 100 тысяч женщин, но на самом деле им были всего лишь предоставлены контрацептивы, отметил член парламента от лейбористов Дэвид Липси. По его словам, данные зарубежных пользователей мобильного банка также были включены в показатели этой помощи, что является грубым злоупотреблением.