Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон уличён в коррупции

Экс-премьер Соединённого королевства Дэвид Кэмерон лоббировал интересы компании Greensill в правительстве, будучи сотрудником фирмы, что противоречит законодательству. Об этом сообщает The Times.
Дэвид Кэмерон в правительственном комитете неоднократно
Правительство Великобритании обвинялось в факте завышения статистических данных о помощи нуждающимся странам, когда Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра. Руководство страны приписало себе спасение 100 тысяч женщин, но на самом деле им были всего лишь предоставлены контрацептивы, отметил член парламента от лейбористов Дэвид Липси. По его словам, данные зарубежных пользователей мобильного банка также были включены в показатели этой помощи, что является грубым злоупотреблением.