Экс-полицейский, проводивший арест Джорджа Флойда в Миннеаполисе, задержан

https://static.news.ru/photo/181eae98-a1d6-11ea-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Участвовавший в аресте в Миннеаполисе скончавшегося афроамериканца Джорджа Флойда полицейский задержан.

Отмечается, что об этом сообщил комиссар Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что бывший сотрудник полиции Дерек Човен задержан сотрудниками Бюро Миннесоты по задержанию разыскиваемых преступников.

Власти подозревают, что именно этот офицер прижал шею Флойда коленом к земле во время задержания, что могло вызвать смерть задержанного.

Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

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