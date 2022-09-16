Экс-полицейский Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов Экс-полицейский Мелитополя: украинское начальство просило координаты для терактов

Фото: Michal Burza / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский рассказал РИА Новости, что заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с просьбой о передаче координат зданий новой администрации и военных РФ для проведения терактов. Он добавил, что Панченко в марте 2014 года являлся участником АТО.

Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находится военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов, — рассказал Туревский.

Он отметил, что его автоматически уволили 23 мая, когда он отказался уходить на подконтрольную Украине территорию. По его словам, он бы проголосовал за воссоединение Запорожской области с Россией.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее рассказал, что заявления Вашингтона об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны. Дипломат добавил, что факты свидетельствуют об обратном. Он отметил, что у России вызывают озабоченность слова американских чиновников о том, что «некие удачи» на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона.

Представитель России в Вашингтоне добавил, что США сделали всё, чтобы сделать из Украины «полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.