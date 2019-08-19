https://static.news.ru/photo/c503d4f0-c2eb-11e9-b075-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra/

Возможные последствия скандального развода победительницы конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной (Горбатенко) с экс-королём Малайзии Келантаном Мухаммадом V всего через восемь месяцев после пышной свадьбы в Москве прокомментировала старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Фомичева.

По её словам, Оксане повезло, что она родила своего первенца Леона в России, а не в Малайзии, так как сыновей при разводе в этой мусульманской стране обязательно отдают на воспитание отцу.

Она также отметила, что если Мухаммад V решит платить алименты на сына, то это станет исключительно его доброй волей, а не обязанностью.

Нашим девушкам надо трижды подумать, выходя замуж за иностранца. А Оксане, если всё-таки соберется в Малайзию решать имущественные вопросы, я бы посоветовала ехать в одиночестве. Сына лучше оставить дома, — сказала востоковед в беседе с «Комсомольской правдой».

При этом адвокат Виктория Дергунова посоветовала Воеводиной оформить развод с бывшим монархом в России, так как брак был заключён в Москве, а также подать заявление в суд с требованием взыскать с бывшего мужа алименты на ребёнка.

При этом она усомнилась в том, что решение суда когда-нибудь будет исполнено.

С одной стороны, закон дает ей такое право, а с другой — непонятно, как его исполнять, ведь с Малайзией у нас нет двусторонних соглашений, власти этой страны не обязаны исполнять принятые у нас решения суда, — задалась вопросом юрист.

Ранее адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой: монарх сомневается, что Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра является его сыном. При этом представители Воеводиной потребовали у малайзийского монарха извинений за обвинение в неверности, а также предложили подтвердить отцовство с помощью ДНК-экспертизы.

Также стало известно, что в настоящее время Келантан Мухаммад V уже готовится к новой свадьбе.

Как писал News.ru, победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) всё ещё замужем за экс-королём Малайзии Мухаммадом V, несмотря на заявление его представителей о разводе из-за возможной измены россиянки. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.

По словам адвоката бывшей модели Евгения Тарло, в отношениях четы царит гармония, а Оксана живёт на полном обеспечении Мухаммада V. Кроме того, уже после расставания 46-летний экс-король Малайзии подарил своей российской 26-летней супруге дом в престижном районе Подмосковья. Эту информацию юрист не стал опровергать, заинтриговав тем, что позже всё станет известно общественности.