Возможные последствия скандального развода победительницы конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной (Горбатенко) с экс-королём Малайзии Келантаном Мухаммадом V всего через восемь месяцев после пышной свадьбы в Москве прокомментировала старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Фомичева.
По её словам, Оксане повезло, что она родила своего первенца Леона в России, а не в Малайзии, так как сыновей при разводе в этой мусульманской стране обязательно отдают на воспитание отцу.
Она также отметила, что если Мухаммад V решит платить алименты на сына, то это станет исключительно его доброй волей, а не обязанностью.
Нашим девушкам надо трижды подумать, выходя замуж за иностранца. А Оксане, если всё-таки соберется в Малайзию решать имущественные вопросы, я бы посоветовала ехать в одиночестве. Сына лучше оставить дома, — сказала востоковед в беседе с «Комсомольской правдой».
При этом адвокат Виктория Дергунова посоветовала Воеводиной оформить развод с бывшим монархом в России, так как брак был заключён в Москве, а также подать заявление в суд с требованием взыскать с бывшего мужа алименты на ребёнка.
При этом она усомнилась в том, что решение суда когда-нибудь будет исполнено.
С одной стороны, закон дает ей такое право, а с другой — непонятно, как его исполнять, ведь с Малайзией у нас нет двусторонних соглашений, власти этой страны не обязаны исполнять принятые у нас решения суда, — задалась вопросом юрист.
Ранее адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой: монарх сомневается, что Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра является его сыном. При этом представители Воеводиной потребовали у малайзийского монарха извинений за обвинение в неверности, а также предложили подтвердить отцовство с помощью ДНК-экспертизы.
Также стало известно, что в настоящее время Келантан Мухаммад V уже готовится к новой свадьбе.
Как писал News.ru, победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) всё ещё замужем за экс-королём Малайзии Мухаммадом V, несмотря на заявление его представителей о разводе из-за возможной измены россиянки. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве.