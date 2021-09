Экс-главнокомандующий НАТО назвал дату гибели западного мира

Бывший главнокомандующий НАТО в Европе адмирал США Джеймс Ставридис считает, что к гибели западного мира приведёт военный конфликт между Америкой и Китаем, который разразится в 2034 году. Об этом он написал в книге 2034: A Novel of the Next World War («Год 2034: Роман о следующей мировой войне»), выдержки из которой опубликовал сайт LIGA.net.