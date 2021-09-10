Экс-главнокомандующий НАТО назвал дату гибели западного мира

Бывший главнокомандующий НАТО в Европе адмирал США Джеймс Ставридис считает, что к гибели западного мира приведёт военный конфликт между Америкой и Китаем, который разразится в 2034 году. Об этом он написал в книге 2034: A Novel of the Next World War («Год 2034: Роман о следующей мировой войне»), выдержки из которой опубликовал сайт LIGA.net.

По мнению адмирала, войне между двумя державами будет предшествовать серия инцидентов в Южно-Китайском море. Он отметил, что союзниками КНР будут Россия и Иран. Штатам, несмотря на многомиллиардные инвестиции в военной сфере и хорошее вооружение, победить эту коалицию не удастся.

Ставридис добавил , что Китай с каждым годом сокращает своё отставание от США, а в некоторых отраслях уже опережает их. Потеря преимущества обернётся поражением для Америки.

С адмиралом согласны западные аналитики. Они полагают, что поводом для конфликта между США и Китаем станут территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море, через которое проходит почти половина мировых перевозок сжиженного природного газа и где находятся 11 млрд баррелей разведанных запасов нефти и порядка 19 трлн кубометров природного газа. Кроме того, между Китаем и США существуют трения по поводу статуса Тайваня.

Эксперты отмечают, что в настоящее время КНР располагает самой многочисленной армией в мире. Если Москва выступит союзником Пекина, то Китаю будут помогать вторые в мире флот, ВВС и сухопутные войска.

Ранее генерал-лейтенант американских ВВС Томас Бюссьер предсказал превосходство Китая по количеству ядерного оружия. Он также сделал акцент на том, что основная опасность заключается не в количестве боеголовок у КНР, а в их размещении.