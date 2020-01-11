https://static.news.ru/photo/465c1916-3512-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший руководитель автоконцерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон признаёт свой незаконный побег из Японии и готов предоставить материалы по судебному процессу над ним на рассмотрение независимых юристов.

Мне 65 лет, и я мог не перенести ещё около десяти лет под арестом, пока дело бы рассматривали все инстанции вплоть до Верховного суда, — сказал Гон японской газете Asahi.

По словам экс-главы автоконцерна, он просил быстрого процесса, но его никто не слушал. Гон снова осудил японскую систему правосудия и возложил вину за свой побег на прокуратуру Страны восходящего солнца.

Я по горло сыт японской юридической системой, — сказал глава Nissan.

Как подчеркнул Гон, изначально он хотел суда в Японии, однако потом понял, что «здесь не гарантировано справедливое вынесение приговора».

Топ-менеджер готов направить все материалы и улики по своему делу, которые имелись у Токийского суда на рассмотрение независимым адвокатам и юристам. Гон также рассматривает возможность опубликовать документы в Интернете.

Токийская прокуратура вынесла решение об аресте Гона, который имеет гражданство трёх стран — Франции, Бразилии и Ливана, 19 ноября 2018 года. Причиной стало то, что он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в $80 млн. Помимо этого, Гону предъявлены и другие обвинения. Однако в апреле 2019 года ему удалось выйти из тюрьмы под залог, а меру пресечения сменили на домашний арест.

Весной прошлого года адвокаты экс-руководителя автоконцерна внесли за него залог в размере порядка $14 млн. После этого Гона отпустили под подписку о невыезде. До весны 2020 года он не должен был покидать Японию, где должен состояться суд. Однако Гону удалось сбежать из Японии. Из Токио топ-менеджер перебрался в Осаку на скоростном поезде, а затем и вовсе перебрался в Ливан через Турцию. По данным СМИ, Гона вывезли в ящике для аудиоаппаратуры, который без досмотра погрузили в частный бизнес-джет.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-глава автоконцерна рассказал о намерении выпустить новую автобиографию, в которой будет описан и период его жизни после скандала и обвинений в мошенничестве.