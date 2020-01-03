https://static.news.ru/photo/08c170a2-306b-11ea-b8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Карлос Гон, занимавший пост руководителя автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, находившийся под домашним арестом в Токио, в день своего побега из Японии перебрался в город Осака на скоростном поезде. Об этом сообщило Kyodo.

Источник агентства, близкий к следствию, утверждает , что Гон свободно добрался до железнодорожной станции Синагава в Токио. Оттуда он на скоростном поезде «синкансен» и поехал в Осаку. Именно из аэропорта Кансай в Осаке Гону удалось покинуть японскую территорию.

О побеге экс-главы автоальянса в Ливан стало известно в конце 2019 года. 31 декабря бывший топ-менеджер сам подтвердил эту информацию и обвинил власти Японии в несправедливости и предвзятости. Японские полицейские сейчас не знают точно, как находившемуся под домашним арестом Гону удалось бежать из Японии.

Токийская прокуратура вынесла решение об аресте главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi 19 ноября 2018 года. Причиной стало то, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в $80 млн. Помимо этого, Гону предъявлены и другие обвинения. Однако в апреле 2019 года топ-менеджеру удалось выйти из тюрьмы под залог, а меру пресечения сменили на домашний арест.

Как писал NEWS.ru, в воскресенье прокуратура Токио конфисковала у адвокатов Гона три его заграничных паспорта.