https://static.news.ru/photo/2042526e-32d2-11ea-af7d-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Dar Al Mussawir/www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон намерен создать новую автобиографию, в которой будет описан и период его жизни после скандала и обвинений в мошенничестве. Соавтором книги станет французский журналист, бывший глава токийского бюро агентства France-Presse Филипп Рэй. В 2003 году они уже публиковали книгу «Гражданин мира», где рассказывалось о спасении Nissan от кризиса.

Это будет очень важная книга для господина Гона, раскрывающая всю правду о деле против него, — сообщил телеканалу NHK Филипп Рэй.

Известно, что объём книги составит около 400 страниц. В ней будут освещены роль Гона в мировом автомобилестроении и период его жизни после ареста в 2018 году. Дата выхода книги пока неизвестна. Рэй рассказал, что уже дважды приезжал в Японию и брал интервью у отпущенного под залог Гона, а также согласовывал с ним детали проекта.

Как писал NEWS.ru, Карлос Гон обвинил японские власти в сговоре. Он считает, что к его аресту привели действия нескольких людей.

Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Однако в апреле 2019-го ему позволили перейти на домашний арест. Гон воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из страны. Экс-менеджеру удалось перебраться из Турции в Ливан, где он и находится на данный момент.