Экс-глава МИД Украины заявил о невозможности «большой войны» с Россией
Сона Рустамова
Сона Рустамова
17:37, 27 декабря 2021
Павел КлимкинФото: Александр Щербак/ТАСС
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Напряжение между Россией и Украиной снизилось и «большая война» между ними невозможна, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24». Так он прокомментировал распространяемые западными странами заявления о возможном «нападении» России на Украину.
Во-первых, разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовём её блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации — да, возможны,— сказал он.
В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщают о подготовке российского вторжения на Украину. Причиной стали публикации данных разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск в страну.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.