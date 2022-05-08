Экс-генсек НАТО: Финляндии и Швеции надо срочно вступать в Альянс Экс-генсек НАТО Расмуссен: Финляндии и Швеции надо вступить в Альянс, пока Россия «занята»

Андерс Фог Расмуссен / Фото Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Финляндии и Швеции следует срочно вступать в Альянс, пока Россия «занята» на Украине. Тем более, несколько месяцев уйдёт на ратификацию их вхождения в блок, отметил он в беседе с телеканалом CNBC.

Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить [в НАТО] именно сейчас, когда [президент России Владимир] Путин занят где-то ещё, — подчеркнул бывший генсек Альянса.

Расмуссен добавил, что процесс вступления в НАТО для Хельсинки и Стокгольма может занять время, даже если их заявку рассмотрят, как срочную. Он напомнил, что Альянс ратифицирует присоединение Финляндии и Швеции уже после того, как их заявка пройдёт через парламенты 30 стран, которые являются членами организации.

Ранее стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил: США и их союзники должны серьёзно относиться к заявлениям Москвы о недопустимости расширения НАТО. Однако, по его словам, это не может быть сдерживающим фактором в вопросе возможного присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции.