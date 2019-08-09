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Единственным способом прекратить вооружённый конфликт в Донбассе является продолжение переговоров, поэтому Киев не должен выходить из Минского процесса. Об этом заявил временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор.

Дипломат отметил, что все стороны конфликта, в том числе и Вашингтон, желают мира на юго-востоке Украины. При этом Тейлор подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за Москвой. По...