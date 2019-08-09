Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около $14 тысяч) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию.
Моего ареста боятся. Я сказал судье, чтобы не избирал залог, так как эти деньги я не заплачу, — заявил Гварамия, добавив, что считает обвинение абсурдным.
В случае невыплаты залога прокуратура может потребовать у суда более строгой меры пресечения, уточняет
Гварамия был уволен 18 июля, сразу после смены владельцев «Рустави 2». После отставки прокуратура заподозрила его в финансовых нарушениях и злоупотреблениях.
По версии следствия, из-за бывшего руководителя «Рустави 2» недополучила 6 млн 764 тыс. лари, сообщал News.ru.