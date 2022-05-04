Экс-депутат Рады заявил, что регионам юга Украины не место в её составе Экс-депутат Рады Журавко: регионам юга Украины не место в её составе

Алексей Журавко / Фото Соцсети

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что южным регионам Украины не место в составе украинского государства. Они исторически принадлежали России и всегда тяготели к ней, отметил он в беседе с РИА Новости.

Киевский режим уже никогда не вернёт под свой нацистский контроль Херсонскую область. По её пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России, — подчеркнул экс-депутат.

Он добавил, что и политическая, и экономическая интеграция с Россией является будущим для южных регионов Украины.

В ходе спецоперации под контроль российских военных перешли Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Там уже сформировали военно-гражданские администрации. В регионах вещают российские телеканалы и радио, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее стало известно, что с 1 мая в Херсонской области, которая находится под контролем российских военных, начала работать рублёвая зона, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, переходный период займёт до четырёх месяцев, всё это время в регионе будут ходить рубль и гривна.