Украина может распасться на части до 2050 года, поскольку унитарное устройство страны является капканом. Его заложили основатели современной Украины, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев во время общения с подписчиками своего YouTube-канала.

Он отметил , что к противостоянию между украинцами может привести тяжёлая экономическая ситуация в стране на Украине, из-за чего растёт недовольство граждан.

Мураев напомнил, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил о 490 тысячах паспортов, которые Россия выдала на Донбассе. При этом задался вопросом, а сколько документов выдали украинцам другие соседние страны.

Когда мы начнём друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население. <...> И всё, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживём до этого, если не начнём заниматься своей страной, — считает экс-депутат.

По его мнению, Украине «с такой историей и территорией» не подходит унитарная форма организации государства. Он назвал Россию, Германию и США примером успешных и устойчивых государств с федеративным устройством. Именно федерализация страны может решить проблемы Украины, подчеркнул Мураев.

Ранее стало известно, что любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму относительно гарантий безопасности Украины являются беспочвенными. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский, который назвал подобные обвинения «проявлением антироссийской пропаганды».