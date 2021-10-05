Дипломат заявил в ООН, что РФ не обязывалась защищать целостность Украины

Любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму относительно гарантий безопасности Украины являются беспочвенными. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский, который назвал подобные обвинения «проявлением антироссийской пропаганды», сообщает РИА Новости.

Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в её составе против воли местного населения, — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине при поддержке извне произошёл государственный переворот. В такой ситуации население Крыма и Севастополя реализовало право на самоопределение. Последующее вхождение территории в состав РФ стало для людей «единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов», отметил Лозинский.

Ранее стало известно, что Денис Лозинский призвал Украину заняться решением своих проблем и выполнением Минских соглашений. Представитель РФ посоветовал украинскому коллеге, обвинявшему Россию в ситуации на востоке страны, «не перекладывать с больной головы на здоровую».