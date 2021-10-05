Российский дипломат призвал Киев заняться выполнением Минских соглашений

Российский дипломат Денис Лозинский призвал Украину заняться решением своих проблем и выполнением Минских соглашений. Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН посоветовал украинскому коллеге, обвинявшему Россию в ситуации на востоке страны, «не перекладывать с больной головы на здоровую», пишет РИА Новости.

Заседание Первого комитета ГА ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, прошло во вторник, 5 октября. В ходе заседания директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал Россию «главной причиной усугубления режимов глобального и регионального контроля над вооружениями » и обвинил её в дестабилизирующей деятельности в отношении «суверенного государства».

Представитель Киева заявил о «продолжающейся временной оккупации Крыма и частей Луганского и Донецкого регионов». В ответ Лозинский упрекнул украинского представителя в голословных и абсурдных обвинениях.

В очередной раз вынужден тратить наше время на абсурдные и голословные обвинения украинских коллег в адрес Российской Федерации. Хотели бы предостеречь украинскую делегацию от введения в заблуждение мирового сообщества и дальнейших подобных спекуляций, — сказал дипломат.

Лозинский добавил, что до сих пор Киев не предоставил ни одного доказательства присутствия российских войск в Донбассе просто потому, что их там никогда не было. Дипломат посоветовал Киеву перестать выставлять Россию виновной в плачевном положении дел на Украине, политизировать работу Первого комитета ГА ООН, а заняться решением имеющихся в стране проблем, выполнением Минских соглашений.

Хотелось бы ещё раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности, — сказал Лозинский.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял постоянные просьбы Украины к США о введении дополнительных санкций в отношении России. Он подчеркнул, что Москва никогда не попросит Вашингтон об отмене ограничительных мер.