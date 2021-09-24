Лавров высмеял просьбы Украины к США о санкциях в отношении России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял постоянные просьбы Украины к США о введении дополнительных санкций в отношении России. Он подчеркнул, что Москва никогда не попросит Вашингтон об отмене ограничительных мер. Политик высказался об этом на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая всё просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься, — заявил Лавров.

Он также упрекнул Соединённые Штаты в предвзятости, комментируя заявления американской стороны о «вмешательстве» Кремля в выборы в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные антироссийские санкции США худшим решением в диалоге Москвы и Вашингтона. Так он прокомментировал решение палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые ограничительные меры против Москвы.