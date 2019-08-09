Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии.
В украинской армии — хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, — цитирует его «Политнавигатор».
Политик на своей странице в Facebook опубликовал документы «для служебного пользования». В них подробно описывается происходящее в рядах ВСУ. Журавко рекомендовал всем ознакомиться с ними и отметил, что из украинской армии «сделали пушечное мясо».
Отмечается, что в документах описываются случаи, свидетельствующих об отсутствии воинской дисциплины среди бойцов ВСУ. В числе инцидентов — дезертирство, служебный подлог, продажа оружия, употребление наркотиков и многие другие преступления.