https://static.news.ru/photo/70d648a2-bc9e-11e9-b56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии.

В украинской армии — хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, — цитирует его « Политнавигатор ».

Политик на своей странице в Facebook опубликовал документы «для служебного пользования». В них подробно описывается происходящее в рядах ВСУ. Журавко рекомендовал всем ознакомиться с ними и отметил, что из украинской армии «сделали пушечное мясо».

Отмечается, что в документах описываются случаи, свидетельствующих об отсутствии воинской дисциплины среди бойцов ВСУ. В числе инцидентов — дезертирство, служебный подлог, продажа оружия, употребление наркотиков и многие другие преступления.

Ранее Журавко объяснил, почему солдаты-контрактники массово покидают ряды украинской армии. По его словам, с начала 2019 года заявления об увольнении подали более девяти тысяч военнослужащих.

Журавко отметил, что военнослужащие устали от плачевного состояния армии, где много «бандеровских формирований» и куда «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов широкого профиля».