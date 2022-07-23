США назвали главным лузером из-за ситуации на Украине Экономист Рикардс назвал альянс России и КНР грубейшим просчетом США в позиции по Украине

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С 2010 года Вашингтон намеренно отказывался от нормализации отношений с Россией и в конечном счете поставил себя в заведомо невыгодное положение. А причина тому — крепкий стратегический альянс РФ с Китаем, который в США допустили, считает американский экономист Джеймс Рикардс. Свою точку зрения он изложил в статье для издания The Daily Reckoning. Он подчеркнул, что в итоге Вашингтон остался «главным лузером» из-за собственной внешней политики.

В конце концов стратегический расклад по формуле «двое против одного», где двое — это Китай и Россия, а один — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством, — написал специалист.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине только помог более тесному взаимодействию двух сверхдержав. Рикардс считает, что это стало окончательным провалом США — именно на них наиболее негативно скажутся последствия украинского кризиса. Экономист предрёк ослабление доллара и общее ухудшение финансового положения Вашингтона.

Ранее эксперт Дэвид Пайн в статье, опубликованной журналом The National Interest, заявил, что США должны любой ценой избежать одновременного конфликта с Россией и КНР, поскольку в подобном случае Вашингтон, скорее всего, потерпит поражение.

Автор предположил, что Россия и КНР продолжат наращивать превосходство в сфере ядерного вооружения, кибероружия. При возможной войне на два фронта Пентагону придётся противостоять России в Европе, а Китаю — возле Тайваня. Пайн считает, что подобный конфликт приведёт к гигантским жертвам и рискам в США. Он добавил, что только единицы в американских военных кругах пытаются говорить о предотвращении войны на два фронта, остальные спорят, как справиться с возникающими обстоятельствами.