Экономист рассказал, сколько Украина потеряет от ударов по ее портам Экономист Лизан: Киев потеряет 2 млн тонн экспорта от ударов по портам Одессы и на Дунае

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Удары по портам Одессы и на Дунае неизбежно скажутся на украинском сельскохозяйственном экспорте и приведут к потерям примерно 2 млн тонн мощностей, а Россия выиграет от любых скачков цен на зерновые, заявил NEWS.ru экономист Иван Лизан. При этом, по его словам, столпотворение судов в дельте реки Дунай — пока не показатель, так как непонятно, будут ли удары российской армии системными.

Но если портовая инфраструктура Украины все-таки будет серьёзно повреждена или уничтожена, то тогда Киев лишится 2 млн тонн мощностей по экспорту зерновых в месяц. Это довольно чувствительный удар, — рассказа Лизан.

Кроме того, экономист рассказал, что после остановки зерновой сделки украинский экспорт продовольствия сократится на $16 млрд.

В результате получится, что украинский экспорт сократится до $28 млрд. Для понимания — Белоруссия, с населением в разы меньше, чем на Украине, в прошлом году экспортировала товаров на $38 млрд, — сказал Лизан.

По словам эксперта, на настоящий момент нет оснований предполагать, что повышение цен на зерно продолжится. Он предположил, что удары российской армии — разовая акция, а судоходство на Украине в скором времени восстановится.

Ранее сообщалось, что стоимость российской пшеницы, которая на прошлой неделе выросла с $230 до более чем $240 за тонну, может в скором времени увеличиться до $250–260 за тонну. СМИ отмечают, что на это способно повлиять ожидаемое сокращение поставок пшеницы из Австралии и Украины после ударов российской армии по портам в Одессе и на Дунае.