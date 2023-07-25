Российская пшеница дорожает на фоне мирового роста цен «Коммерсант»: пшеница из России дорожает вслед за мировым ростом цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость российской пшеницы, которая на прошлой неделе выросла с $230 до более чем $240 за тонну, может в скором времени увеличиться до $250–260 за тонну, сообщает «Коммерсант». По данным издания, экспорт российской пшеницы в этом сезоне может установить новый рекорд.

Издание отмечает, что на это способно повлиять ожидаемое сокращение поставок пшеницы из Австралии и Украины.

Как отметил один из собеседников издания из числа крупных экспортеров, биржевой рост цен получится транслировать в стоимость реальных контрактов, а российская пшеница, даже при росте цен на нее, будет дешевле европейской и сохранит конкурентное преимущество.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что российские атаки на Дунай могут стать более важными для рынка, чем повреждения терминалов Одессы.

Мировые котировки реагируют на атаки беспилотных летательных аппаратов на дунайские порты Рени и Измаил, что привело к повреждению нескольких зерновых складов, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Дунай в последние месяцы стал основным маршрутом экспорта украинского зерна, а степень влияния атак на дунайские порты на цены может быть понятна в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что власти Литвы предложили Европейскому союзу использовать порты республик Прибалтики, чтобы экспортировать зерно с Украины после прекращения действия зерновой сделки. С подобным призывом выступили три литовских министра. Они считают, что таким образом можно было бы перевозить ежегодно 25 миллионов тонн зерна.