Экономические связи РФ и США назвали препятствием на пути новых санкций

США невыгодно вводить против России новые санкции, так как они могут помешать тесному экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона. Если какие-то меры будут применены, то лишь против отдельных лиц. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Анатолий Иванов.

На данный момент было бы очень глупо вводить санкции, скажем, из-за «Северного потока − 2», хотя бы потому, что повода для них нет. Да, зачастую Штатам не нужны особенные поводы для того, чтобы как-то воздействовать на Россию. Но сейчас оснований быть не может, — отметил эксперт.

Иванов считает, что российская сторона никакие договорённости не нарушает, сам газопровод достроен и все ждут получения необходимых документов и разрешений. В этой ситуации введение новых санкций выглядело бы очень странно.

По мнению политолога, все последние события, происходящие в США, вполне ожидаемы и говорят о том, что антироссийские настроения всё ещё сильны в Штатах.

На мой взгляд, те изменения, которые Штаты внесли в свой бюджет, в том числе предусматривающие ограничения на любые связи с Россией, вполне ожидаемы. Думать о том, что американские представители изменят антироссийскую риторику, не нужно, — рассказал специалист.

В целом могут быть применены отдельные санкции против каких-то отдельных лиц по результатам выборов в России. Однако российские представители должны перестать реагировать на различные заявления со стороны Запада и сосредоточиться на решении проблем внутри страны, заключил Иванов.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. За принятие документа проголосовали 316 конгрессменов, против — 113.