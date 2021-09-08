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Экипаж МКС сообщил о задымлении и гари в модуле «Звезда»

08:47, 09 сентября 2021
Экипаж МКС сообщил о задымлении и гари в модуле «Звезда» Международная космическая станция Фото: Roscosmos/via Global Look Press
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Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о запахе гари и задымлении в российском модуле «Звезда».

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