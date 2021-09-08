Экипаж МКС сообщил о задымлении и гари в модуле «Звезда»

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Госдепартамент США объявил о намерении провести курс базовой подготовки по переговорам в кризисных ситуациях для украинских силовиков. В программу обучения войдёт отработка различных сценариев управления толпой с помощью спецсредств, сообщает RT.

Силовиков будут обучать основам переговорного процесса и работе с заложниками. Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности помогает правительству Украины в повышении эффективности...