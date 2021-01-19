ЕК: Евросоюз оставит внутренние границы открытыми, но притормозит поездки

https://static.news.ru/photo/7cda68a8-5a69-11eb-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз не намерен закрывать внутренние границы между странами-участницами, однако рекомендует приостановить необязательные поездки. Соответствующая информация появилась тратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе с пандемией Еврокомиссии.

Таким образом, ЕС надеется, что новые меры помогут сдержать рост новых случаев заражения коронавирусом. Документ представят на утверждение лидерам стран 21 января в ходе онлайн-саммита.

Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри Евросоюза] и единый рынок. Все необязательные поездки должны решительно не поддерживаться, — говорится в документе.

Предполагается, что такие меры будут введены до того, как эпидемиологическая обстановка в мире улучшится. Также в регионах с неблагополучной обстановкой по заражению COVID-19 предлагается ограничивать количество поездок и проводить тесты на заражение коронавирусной инфекцией приезжающих в государство.

Ранее NEWS.ru писал, что Финляндия не будет принимать российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения. Об этом заявили в МВД.

Ограничения на въезд в страну действуют до 9 февраля. Но финские власти планируют продлить ограничительные меры. Посетить Финляндию можно будет только для деловых поездок и при перевозке грузов.