Джонсон сообщил, что Британия нарастит потенциал в киберпространстве

https://static.news.ru/photo/dfb184b6-8458-11eb-af5a-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство намерено нарастить военный потенциал в киберпространстве. Подробно о противостоянии потенциальным противникам политик расскажет на следующей неделе.

Его канцелярия распространила лишь отрывки из будущего выступления Джонсона.

Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днём улучшать жизнь британцев, — цитирует премьера ТАСС.

Джонсон добавил, что власти Британии должны гарантировать, что смогут сорвать любой план тех, «кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Пекин превзошли своих конкурентов «в битве за киберпространство». Об этом рассказал глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс. Он отметил, что пока Великобритания тратила ресурсы в «вооружённых интервенциях», таких как военная операция в Ираке, другие страны использовали «время и пространство» для защиты собственных интересов «с более стратегической точки зрения».