Джонсон собрался уволить 90 тысяч британцев ради экономии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото Han Yan/XinHua/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что государственный аппарат страны необходимо проредить, чтобы высвободить дополнительные средства для сокращения налогов. Для этого глава правительства предложил сократить более 90 тысяч госслужащих в течение месяца. Отмечается, что благодаря этой мере правительство сэкономит порядка £3,5 миллиардов, пишет Daily Mail.

Мы должны сократить расходы правительства, чтобы снизить стоимость жизни, — рассказал Джонсон.

Издание отмечает, что речь идёт об 1/5 текущего состава всех сотрудников правительства.

Население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, ранее написала газета The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% в начале апреля. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции. Министр иностранных дел Лиз Трасс в свою очередь заявила, что Великобритания понесёт из-за этих санкций «экономический ущерб».