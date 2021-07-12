Джонсон предложил Макрону восстановить сотрудничество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он предложил восстановить сотрудничество между Лондоном и Парижем после кризиса в дипломатических отношениях в связи с разрывом контракта по подводным лодкам. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Диалог состоялся по инициативе британской стороны. Джонсон заявил, что намерен восстановить сотрудничество с Парижем в соответствии с общими ценностями и интересами. Макрон ответил, что ожидает предложений от британского премьера.

США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Ранее Джонсон посоветовал Макрону взять себя в руки и перестать возмущаться из-за AUKUS. Соответствующее обращение премьер-министра Великобритании прозвучало на смеси английского и французского языков.