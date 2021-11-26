Джин из бутылки: власти США капитулировали перед уличной преступностью

Гибель пяти человек под колёсами внедорожника, который въехал в колонну участников рождественского шествия в городе Уокеша, штат Висконсин, повергла американцев в глубокую депрессию. Они увидели в происшествии ещё одно доказательство того, что власти страны, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, потеряли контроль над ситуацией с преступностью. Это подтверждают данные ФБР, согласно которым прирост числа убийств в 2020 году по сравнению с предыдущим годом стал самым высоким за последние 60 лет — было убито 21 500 человек, или на 4901 человека больше, чем годом ранее.

Тренд на рост числа насильственных смертей продолжился и в 2021 году, хотя темпы несколько снизились (но это данные только за девять месяцев, так что делать окончательные выводы пока рано).

За рулём красного внедорожника, врезавшегося в толпу, находился 39-летний рэпер Даррелл Брукс, известный также под псевдонимом Math Boi Fly, ранее многократно судимый. При этом погибли пять человек и ещё 48 получили травмы, в том числе 10 детей.

Уокеша, штат Висконсин, США: обвиняемый ДАРРЕЛЛ ЭДВАРДС БРУКС Mark Hoffman-POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общественность США, в каком-то смысле уже привыкшую к почти ежедневным сообщениям о стрельбе и прочих актах «внутреннего терроризма», в данном случае особенно обескуражило, что Брукс разгуливал на свободе при том, что в полицейских файлах он числился как «профессиональный преступник».

Всего за несколько дней до атаки на шествие в Уокеше Брукс избил свою жену и наехал на неё на том самом красном SUV. Рэпер был по горячим следам задержан полицией округа Милуоки, но сразу же выпущен под залог в $1000. Сейчас прокуратура округа заявляет , что этот залог был «слишком низким» для человека с таким криминальным прошлым.

За Бруксом тянется след преступлений длиной в десятилетия. В его «послужном списке» 16 случаев изнасилования, удушения, нападения при отягчающих обстоятельствах, хранение наркотиков, неповиновение полиции и ещё ряд статей уголовного кодекса, в том числе прямо имеющих отношение к воскресному инциденту — управление автомобилем без водительских прав.

Задержать нельзя отпустить

Две известных американки — ведущая консервативного телеканала Fox News и сенатор-демократ от штата Нью-Йорк — на этой неделе сошлись в заочном поединке вокруг того, по какой причине преступники, на которых клейма негде ставить, разгуливают на свободе, в то время как гораздо менее опасные для общества правонарушители сидят в тюрьмах.

Такой человек [как Брукс] вообще не мог находиться на свободе. А его отпустили под смехотворный залог, — возмущается обозреватель Fox News Лаура Инграм.

С такой оценкой, однако, диаметрально не согласилась сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес . Она заявила в понедельник, что тюрьмы в Соединённых Штатах погрузились в «гуманитарный кризис», в том числе из-за неправильно настроенной системы освобождения под залог, когда задержанные не могут необходимые суммы внести и вынуждены ждать суда в СИЗО.

Даррелл Брукс Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Мы глубоко обеспокоены тем, что чрезмерно высокие суммы залога приводят к тому, что следственные изоляторы переполнены и тюремная система Нью-Йорка не может вместить всех задержанных. Требуется вмешательство федеральных властей с тем, чтобы защитить подследственных от дополнительных неприятностей, — заявила она.

Окасио-Кортес вместе с двумя своими коллегами и однопартийцами, Джеми Раскин и Каролайн Малони, подписала письмо в адрес городской прокуратуры Нью-Йорка. В нём политики требуют снизить минимальный уровень залога для арестованных за правонарушения небольшой тяжести. По их мнению, это разгрузит тюрьмы города и штата и выведет их пенитенциарную систему из кризиса и, как дополнительный бонус, снизит риск распространения коронавирусной инфекции в перенаселённых камерах.

На сегодня лишь в одном из районных следственных изоляторов Нью-Йорка ожидает суда более 6000 человек, не набравших необходимых для залога средств. Большинство из них ждёт суда за мелкие правонарушения. Однако не все из них страдают напрасно: в 2020 году в «Большом Яблоке» было убито более 500 человек по сравнению с 319 годом ранее.

Конкретно Бруксу на этот раз выйти под залог в $1000 вряд ли удастся: ему предъявлено обвинение в пяти преднамеренных убийствах, за каждое из которых ему грозит одно пожизненное заключение.

Суд параллельной инстанции

По мнению нью-йоркских сенаторов-демократов, в США сложились две параллельные системы осуществления правосудия, когда те нарушители законов, которые в состоянии внести залог (такие как Даррелл Брукс), попадают правоохранителям на «слепое пятно».

Mark Hoffman-POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

В то же время куда более законопослушные граждане, порой просто случайно оступившиеся, ждут своей участи в часто невыносимых условиях СИЗО, указывает сенатор. Эти утверждения немедленно навлекли на неё обвинения со стороны Инграм в том, что политик «пытается облегчить жизнь преступникам».

По данным департамента полиции Нью-Йорка, в октябре нынешнего года общее число преступлений в городе выросло на 11,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Из этого числа сильнее всего, на 6%, выросло количество вооружённых ограблений, и на 13,9% — число случаев применения огнестрельного оружия.

В целом по стране 77% убийств было совершено с применением огнестрельного оружия. По данным полиции, этому способствовал резкий рост продаж оружи я в 2020 году, когда в одной точке сошлись пандемия коронавируса и протесты за права чернокожего населения.

Страна в клеточку

Споры вокруг того, борется ли американская правоохранительная, судебная и пенитенциарная система с преступностью или, напротив, поощряет её, на этой неделе вспыхнули в США с новой силой. Причиной стали, помимо происшествия в Уокеше, резонансное решение суда всё того же штата Висконсин, оправдавшего в понедельник Кайла Риттенхауса, обвиняемого в убийстве двух человек и ранении ещё одного. Защита подсудимого опиралась на доказательства, что он действовал в рамках необходимой самообороны и с целью защиты своих гражданских прав.

Соединённые Штаты являются страной с самым высоким процентным соотношением заключённых к общему количеству жителей. Население страны составляет менее 5% от населения планеты, при этом на долю американских тюрем приходится около 22% всех заключенных в мире, сказал NEWS.ru эксперт по юридической системе США Александр Домрин.

Американские власти в самом деле выпустили джина преступности из бутылки, а когда хватились, то поняли, что загнать его обратно сугубо полицейскими методами уже не получается. Это несмотря на то что уголовные законы в США — одни из самых суровых в мире, включая смертную казнь в 28 штатах. Александр Домрин профессор факультета права НИУ ВШЭ профессор факультета права НИУ ВШЭ

Дело Риттенхауса вскрыло факт, который в Вашингтоне старались до последнего замалчивать — что обе политические партии используют проблему преступности для достижения своих избирательных целей.

По мнению эксперта, вышедшая из берегов политкорректность, «фирменное блюдо» демократов, привела на сегодняшний день к тому, что полиция часто боится преступников больше, чем те боятся её. Особенно если речь идёт о преступниках, принадлежащих к любым меньшинствам — расовым, сексуальным и т. д.

Цвет имеет значение

Демократы упорно пытаются отрицать очевидное: по данным Минюста США , число афроамериканцев среди осуждённых преступников превышает число белых в восемь раз, а среди пострадавших от рук преступников — в шесть раз. По тем же данным, из общего числа жертв преступлений в 2020 году афроамериканцы составили 9913 человек, белые — 7029, представители других рас — 812.

presidenciave.com

При этом совершенно не выдерживает критики утверждение, что чернокожие американцы являются жертвами расовой ненависти: 93 % афроамериканцев были убиты афроамериканцами же.

Для демократов, включая президента, оправдание подсудимого, которого Джо Байден называл «сторонником превосходства белой расы», это как удар ниже пояса. Это не укладывается в мировоззрение Демпартии, в котором чёрные, гомосексуалисты и прочие меньшинства являются жертвами по определению, а полицейские должны преклонять колени перед бандитами, — говорит Домрин.