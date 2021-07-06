Джамаль Хашогги был женат на двух женщинах, они об этом не знали

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, как выяснил Daily Mail, был женат сразу на двух женщинах. Причём второй брак он оформил за несколько месяцев до своего убийства. Его первой супругой была стюардесса из Египта, второй стала аспирантка из Турции Хатидже Дженгиз.

По данным издания, турецкая невеста выяснила , что у него была вторая жена, только после смерти Хашогги. Женщина рассказала, что журналист заключил брак всего за четыре месяца до смерти.

На египтянке — бортпроводнице авиакомпании Emirates Ханан Эль-Атр — Хашогги женился в июне 2018 года в Вирджинии в США. Брак был оформлен в мечети. Правда, пара так и не получила необходимые для юридического оформления брака документы. Но журналист купил обручальные кольца. Как сообщила Ханан Эль-Атр, чеки на две тысячи долларов лежат у неё.

С турчанкой Хашогги познакомился во время рабочих визитов в страну. Он одаривал новую избранницу украшениями и обсуждал с ней будущую свадьбу. При этом он не упоминал о своей жене и говорил, что разведён, призналась Хатидже Дженгиз.

Журналиста убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда якобы для получения документов о разводе, необходимых для женитьбы на Дженгиз.

Участники убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги прошли боевую подготовку в США в рамках одобренного Госдепом контракта. Об этом ранее сообщило издание The New York Times со ссылкой на данные источников и документы.