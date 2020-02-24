Решение временно приостановить железнодорожное сообщение принято после обнаружения двух людей с подозрением на инфекцию в поезде на границе с Австрией.
Пока неясно, сколько времени будет действовать запрет. Представитель компании «Австрийские федеральные дороги» Роберт Лехнер сообщил, что ожидаются в дальнейшем распоряжения от уполномоченных служб,
Как писал NEWS.ru ранее, глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил об остановке поезда, который следовал из Италии. Причиной стало подозрение на коронавирус у двух пассажиров. У них была выявлена высокая температура. Остановка произошла на приграничном перевале Бреннер в Восточных Альпах. Остальные детали происшествия остаются неизвестными.
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