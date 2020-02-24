https://static.news.ru/photo/b3eed974-5686-11ea-b834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com

Решение временно приостановить железнодорожное сообщение принято после обнаружения двух людей с подозрением на инфекцию в поезде на границе с Австрией.

Пока неясно, сколько времени будет действовать запрет. Представитель компании «Австрийские федеральные дороги» Роберт Лехнер сообщил, что ожидаются в дальнейшем распоряжения от уполномоченных служб, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил об остановке поезда, который следовал из Италии. Причиной стало подозрение на коронавирус у двух пассажиров. У них была выявлена высокая температура. Остановка произошла на приграничном перевале Бреннер в Восточных Альпах. Остальные детали происшествия остаются неизвестными.