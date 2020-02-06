https://static.news.ru/photo/3c7fa9ee-4859-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Shuai Cai/XinHua/Global Look Press

В США зафиксировали уже 12-й случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения штата Висконсин на своём сайте .

Отмечается, что штате были проверены 10 человек, у семи из них отрицательные результаты, у одного — положительные, ещё двое пока не прошли проверку до конца.

В Висконсине был подтверждён первый случай 2019-nCoV, — говорится в сообщении.

Всего в стране проверены 293 человека, у большинства из них результат отрицательный, но анализы 76 человек до сих пор не обработаны.

Кроме того, число проверяемых может возрасти ещё на несколько сотен, так как утром в среду, 5 февраля, два самолета доставили в США из Китая еще около 350 человек.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой рассказал, что отсутствие штамма коронавируса в России тормозит развитие вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в китайском городе Ухань крематории оказались перегружены из-за вспышки нового коронавируса.