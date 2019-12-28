https://static.news.ru/photo/7d24da80-2a1f-11ea-bdef-fa163e074e61_660.jpg Фото: DNRonline @OnlineDnr/twitter.com

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что около 20 человек из списка Донецка отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, ещё три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине, — цитирует ТАСС Морозову.

По её словам, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек, а взамен получат 87. Кроме того, после процедуры обмена пленными ДНР намерена разыскать на Украине ещё 160 своих сторонников.

Как писал NEWS.ru, Киев и Донбасс приступили к обмену удерживаемыми лицами. Автобусы с обмениваемыми в сопровождении омбудсменов самопровозглашённых республик востока Украины заезжают на КПП «Майорск» в районе Горловки, где будет проходить процедура. Обмен пленными будет проводиться по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом достигли после «нормандского» саммита.