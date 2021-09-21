Два российских Ту-160 совершили полёт в сопровождении иностранных судов

Два российских ракетоносца Ту-160 совершили полёт над водами Балтийского моря в сопровождении иностранных воздушных судов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полёта составила около восьми часов, — сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что на отдельных этапах полёта российские ракетоносцы сопровождали иностранные воздушные суда. В частности, в воздух поднялись истребители F-16 Италии и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие.

Кроме того, с российской стороны сопровождение Ту-160 обеспечили истребители Су-35С. В ведомстве подчеркнули, что российская авиация регулярно выполняет плановые вылеты над нейтральными водами, во время которых следует всем международным нормам.

Ранее военный аналитик Крис Осборн выразил мнение, что современные Вооружённые силы РФ представляют большую опасность для США и НАТО в целом. Он отмечает, что сочетание численности войск и современных технологий — главный козырь России.