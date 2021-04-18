Два человека погибли в ДТП с оснащённым автопилотом Тesla в США

https://static.news.ru/photo/f34a54ee-a082-11eb-9056-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

ДПТ с оснащённым автопилотом электромобилем Tesla унесло жизни двух человек в Техасе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся на участке дороги севернее Хьюстона. По данным органов правопорядка, одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — сзади, — сообщает издание со ссылкой на полицию округа Харрис.

Предварительное расследование пока ещё не завершено, но указывает на то, что за рулём автомобиля никого не было.

Мы уверены в этом на 99%, — заявили в полиции.

Власти округа Харрис уточнили, что для тушения пожара потребовалось более 121,1 тыс. литров воды и четыре часа.

Ранее сообщалось, что Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту. В компании утверждают, что дилер, у которого была куплена машина, «не заплатил» за дополнительное ПО и, следовательно, не имеет права использовать его.