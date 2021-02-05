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Дуров встретился с наследным принцем Дубая

15:06, 06 февраля 2021
Фото: hamdan.ae

Основатель Telegram Павел Дуров принял участие в переговорах с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мухаммадом бен Рашидом Аль Мактумом.

На сегодняшний день штаб-квартира компании Telegram располагается в ОАЭ.

В ходе переговоров Дуров и наследный принц отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов, говорится на сайте наследного принца.

Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и их идеи в Дубае, который предлагает благоприятную экосистему для их развития, — заявил Хамдан Аль Мактум.

Со своей стороны Дуров выразил собеседнику благодарность за поддержку своего бизнеса и других зарубежных проектов в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что Telegram возглавил рейтинг самых скачиваемых неигровых приложений в мире по версии аналитической компании Sensor Tower. Детище Павла Дурова в прошлом месяце обошло TikTok и WhatsApp по совокупному количеству скачиваний в магазинах Google Play и App Store.

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