Дуров встретился с наследным принцем Дубая

https://static.news.ru/photo/50574f30-6874-11eb-91ce-96000091f725_660.jpg Фото: hamdan.ae

Основатель Telegram Павел Дуров принял участие в переговорах с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мухаммадом бен Рашидом Аль Мактумом.

На сегодняшний день штаб-квартира компании Telegram располагается в ОАЭ.

В ходе переговоров Дуров и наследный принц отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов, говорится на сайте наследного принца.

Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и их идеи в Дубае, который предлагает благоприятную экосистему для их развития, — заявил Хамдан Аль Мактум.

Со своей стороны Дуров выразил собеседнику благодарность за поддержку своего бизнеса и других зарубежных проектов в стране.

. @HamdanMohammed receives @durov , Founder and CEO of @telegram , one of the worldâs leading cloud-based instant messaging & VoIP services. Globally headquartered in #Dubai , Telegram is valued at more than $20 billion, & has more than 570 million users. https://t.co/9OUm5UaurT pic.twitter.com/DZzSYTUQNt — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 6, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что Telegram возглавил рейтинг самых скачиваемых неигровых приложений в мире по версии аналитической компании Sensor Tower. Детище Павла Дурова в прошлом месяце обошло TikTok и WhatsApp по совокупному количеству скачиваний в магазинах Google Play и App Store.