Дуров встретился с наследным принцем Дубая

На сегодняшний день штаб-квартира компании Telegram располагается в ОАЭ.

В ходе переговоров Дуров и наследный принц отметили благоприятную среду в столице ОАЭ для развития иностранных стартапов, говорится на сайте наследного принца.

Со своей стороны Дуров выразил собеседнику благодарность за поддержку своего бизнеса и других зарубежных проектов в стране.