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Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире

20:58, 05 февраля 2021 12
Фото: Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Telegram возглавил рейтинг самых скачиваемых неигровых приложений в мире по версии аналитической компании Sensor Tower. Детище Павла Дурова в прошлом месяце обошло TikTok и WhatsApp по совокупному количеству скачиваний в магазинах Google Play и App Store.

В первом месяце 2021 года мессенджер скачали более 63 млн раз, что почти в четыре раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. Лидерами по скачиванию приложения стали Индия и Индонезия. Второе место в рейтинге заняло приложение китайской соцсети TikTok, которое скачали на миллион раз меньше Telegram. Следом идут мессенджеры Signal, WhatsApp и приложение Facebook. Об этом свидетельствуют данные компании Sensor Tower, которая занимаюется аналитикой цифровых рынков.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о всплеске популярности своего приложения в начале января. По его данным, с 9 по 12 января число пользователей мессенджера увеличилось на 25 млн.

Как сообщал NEWS.ru, Дуров рассказал, кто из мировых лидеров пользуется мессенджером Telegram. Он раскрыл адреса каналов президентов ряда стран.

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