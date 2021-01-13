«Цифровая миграция»: Дуров раскрыл, кто из президентов пользуется Telegram

https://static.news.ru/photo/f208c270-565c-11eb-98fa-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: durov/facebook.com

Программист и предприниматель Павел Дуров рассказал, кто из мировых лидеров пользуется мессенджером Telegram. Он раскрыл адреса каналов президентов ряда стран.

Со времени моего последнего поста массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Мы можем наблюдать крупнейшую цифровую миграцию. Следуя этому глобальному феномену, два президента завели Telegram-каналы, — написал Дуров в своём канале, указав, что эти два лидера — президент Бразилии Жаир Болсонару и глава Турции Реджеп Эрдоган.

Он также привёл список других крупнейших мировых политиков, которые активно используют мессенджер. Это президент Франции Эммануэль Макрон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Украины Владимир Зеленский, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Тайваня Цай Инвэнь. Кроме того, названы и премьер-министры ряда стран: глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, его коллега из Эфиопии Абий Ахмед Али и руководитель правительства Сингапура Ли Сянь Лун.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что мессенджер Telegram пометил канал «Donald J. Trump» как мошеннический. Число его подписчиков превышает 552 тысячи.

Канал публиковал твиты действующего президента США Дональда Трампа, которого ранее заблокировали в Twitter, а также расшифровки его выступлений и ссылки на Белый дом. Страница не имела отметки о том, что она действительно принадлежит известному лицу. При этом она стала крупнейшей, озаглавленной как «Donald J. Trump».