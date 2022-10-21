Dünya: США пригрозили Турции санкциями за торговлю с Россией Dünya: власти США пригрозили бизнесу Турции о санкциях за торговлю с Россией

Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти США пригрозили предпринимателям Турции санкциями за торговые отношения с Россией, пишет газета Dünya. Сообщается, что в Анкару прибыла американская правительственная делегация, которая предупредила бизнесменов о возможных ограничениях. По данным издания, уже начали действовать нетарифные барьеры для турецких грузовиков, чтобы замедлить поток товаров в РФ.

Делегация, которая встречалась с бизнесменами в DEIK, предупредила, что к тем, кто работает с российскими компаниями с 75-процентным российским капиталом, могут быть применены различные санкции, — говорится в публикации.

Обозреватели напомнили, что в июне неправительственные организации уже присылали письмо турецкой стороне по этому вопросу. При этом решение Анкары разрешить с марта параллельный импорт в РФ превратило Турцию в «транзитный хаб», и многие российские компании открыли здесь свои представительства. Число таких фирм за восемь месяцев 2022 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несколькими днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему удалось договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.