«Другие образования»: депутат высказался о будущем Украины

В настоящее время нет уверенности в том, что Украина сохранится в нынешнем состоянии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его мнению, с 2014 года украинская государственность искусственно поддерживалась в качестве оружия против Донбасса и России. Он допустил, что вместо нынешней киевской государственности возникнут «другие образования» с совершенно другой властью.

Это может выглядеть многообразно и сложно, в том числе я допускаю, что на том месте, на котором существует так называемая киевская государственность, управляемая формально из Киева, а на самом деле из Вашингтона, возможно, на этом месте возникнут какие-то другие образования. Если это будет единая территория, то совершенно с другой властью, — сказал Бородай.

Депутат воздержался от прогнозов, сколько будет длиться специальная военная операция России в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены, а украинские погрансилы не оказывают сопротивления.