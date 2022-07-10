Самопал, из которого застрелили Абэ, мог выпускать по шесть пуль зараз Самодельный дробовик, из которого застрелили экс-премьера Японии Абэ, мог выпускать по шесть пуль зараз

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Самодельный дробовик, из которого застрелили бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, мог выпускать по шесть пуль зараз после нажатия на курок, передает NHK, ссылаясь на материалы следствия. Подозреваемый в убийстве политика бывший военнослужащий Тэцуя Ямагами рассказал, что оружие представляет из себя механизм с двумя железными трубами, сцепленными липкой лентой, в которых содержится порох.

Капсула, содержащая шесть пуль, представляет собой железную трубу. Этот механизм может произвести шесть выстрелов зараз, — признался Ямагами.

8 июля Абэ был смертельно ранен во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в экс-премьера дважды, ранив его в шею и грудь. Политика госпитализировали на вертолете с сильным кровотечением, но не смогли спасти.

Нападавшего задержали на месте — им оказался 41-летний Ямагами. Подозреваемый не оказал сопротивления охранникам бывшего премьера.

Свой поступок он объяснил недовольством деятельностью некой группы, к которой якобы принадлежал Абэ. По словам Ямагами, ее действия привели к бедственному положению в его семье.