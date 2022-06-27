«Доступного топлива нет»: Пушков ответил Джонсону про замену газа из РФ Пушков раскритиковал слова Джонсона об альтернативе российскому газу

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Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, не знает, что на фоне санкций против России сейчас свободного и доступного углеродного топлива нет. Так парламентарий отреагировал на слова главы Британии о поиске альтернативы российскому газу. Политик пояснил, что Европе потребуется много лет перестройки в случае отказа от углеводородов из России.

«Где-то ещё», если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание «новой энергетики» в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки, — написал Пушков.

Он привёл в пример Венгрию, которая, по мнению сенатора, учла все риски и отказалась искать замену российским энергоресурсам.

Крупнейшие энергетические компании Франции Engie, EDF и TotalEnergies ранее выступили с совместным заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность стремительным ростом стоимости сырья из-за сокращения поставок из России. Они призвали сократить потребление электроэнергии, чтобы смягчить технические опасности и геополитические потрясения. Возникший кризис, по мнению энергетиков, является серьёзной угрозой для единства Франции.