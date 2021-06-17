Донбасс назвали на Украине главной темой переговоров Зеленского и Байдена

https://static.news.ru/photo/68c9d5f2-cff2-11eb-90f4-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Thomas Koehler/photothek.de/imago-images.de/Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение Белого дома к мирному урегулированию в Донбассе станет важной темой переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «1+1».

Кулеба отметил , в Киеве начали подготовку визита главы государства в Вашингтон.

Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема — номер один, — отметил глава украинского МИД.

Он добавил, что визит Зеленского в США может вывести сотрудничество двух стран на новый уровень. Речь идёт о сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины.

Ранее стало известно, что советник Байдена проигнорировал звонок главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Тот пытался поговорить по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Неотложный, как он считал, вопрос не получилось обсудить 14 июня, ещё до саммита США — РФ.